Олександрія підсилить склад трьома досвідченими гравцями
Володимир Адамюк
ФК Карпати
Олександрія підпише трьох досвідчених гравців.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
За інформацією джерела, стовідсотковими новачками клубу стануть захисники Володимир Адамюк та Юрій Копина, а також вінгер Максим Третьяков.
Зазначимо, що Третьяков уже виступав за "містян" в період з 2019 по 2023 роки. Сезон-2025/26 він проводив у складі Оболоні. Водночас Адамюк минулу кампанію захищав кольори Карпат. Раніше повідомлялося, що обидва підпишуть контракти на 2 роки.
Копина в минулому сезоні виступав за Рух (19 матчів, 1 гол та 1 асист), який також вилетів у Першу лігу.
Також стало відомо, що Олександрія не планує звільняти головного тренера команди Володимира Шарана.