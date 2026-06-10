Олександрія підсилить склад трьома досвідченими гравцями

Олександрія підпише трьох досвідчених гравців.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, стовідсотковими новачками клубу стануть захисники Володимир Адамюк та Юрій Копина, а також вінгер Максим Третьяков.

Зазначимо, що Третьяков уже виступав за "містян" в період з 2019 по 2023 роки. Сезон-2025/26 він проводив у складі Оболоні. Водночас Адамюк минулу кампанію захищав кольори Карпат. Раніше повідомлялося, що обидва підпишуть контракти на 2 роки.

Копина в минулому сезоні виступав за Рух (19 матчів, 1 гол та 1 асист), який також вилетів у Першу лігу.

Також стало відомо, що Олександрія не планує звільняти головного тренера команди Володимира Шарана.