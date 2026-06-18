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Епіцентр підпише вихованця Динамо, який минулий сезон захищав кольори Олександрії

Олексій Мурзак — 18 червня 2026, 21:40
Епіцентр підпише вихованця Динамо, який минулий сезон захищав кольори Олександрії
Артем Козак
ФК Олександрія

Півзахисник Олександрії Артем Козак продовжить виступати в УПЛ.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За даними джерела, до клубу з Кам'янця Подільського гравець перейде на правах вільного агента, адже його контракт з "містянами" завершується 30 червня і продовжений не буде.

Повідомляється, що вже незабаром гравець має прибути до розташування нової команди. Козак має пройти традиційний медичний огляд, після завершення якого сторони мають укласти контракт.

У сезоні-2025/26 Артем провів 14 матчів за Олександрію, відігравши сумарно 703 хвилини без результативних дій.

Свого часу він також виступав за Полісся, Чорноморець, Карпати, Арсенал-Київ. Є вихованцем Динамо.

Напередодні також повідомлялося, шо Епіцентр підпише двох легіонерів

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