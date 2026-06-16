Оболонь підпише колишнього півзахисника Олександрії

Півзахисник Олександрії Дмитро Мишньов, чий контракт з "містянами" спливає 30 червня, продовжить кар'єру в клубі елітного дивізіону.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, 32-річний хавбек узгодив усі деталі переходу в Оболонь.

До Олександрії Мишньов виступав за Маріуполь і луганську Зорю. В 2012 – 2016 роках провів 44 матчі за молодіжні збірні України різних вікових категорій і відзначився у них 3 забитими голами.

В якості підсилення середньої лінії "пивовари" також розглядали В'ячеслава Чурка та Остапа Притулу.

Крім того, Оболонь цікавиться ще одним гравцем Олександрії – Артемом Шулянським.

Напередодні Оболонь оголосила про продовження угоди з півзахисником Тарасом Морозом.