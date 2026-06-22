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Спортивний директор залишив Олександрію після вильоту клубу з УПЛ

Сергій Шаховець — 22 червня 2026, 19:01
Спортивний директор залишив Олександрію після вильоту клубу з УПЛ
Євгеній Кочерга
ФК Олександрія

Олександрія оголосила про завершення співпраці зі спортивним директором Євгенієм Кочергою.

Про це повідомила пресслужба клубу.

В Олександрії висловили подяку фахівцю за співпрацю та побажали йому нових професійних звершень.

"Бажаємо успіхів у подальшій кар'єрі, нових професійних звершень, яскравих перемог та реалізації всіх поставлених цілей! Дякуємо за роботу та бажаємо успіхів у майбутньому", – йдеться у повідомленні.

Кочерга обіймав посаду з літа 2025 року, коли змінив Івана Телька. За час роботи в клубі він брав участь у реалізації спортивної стратегії та розвитку команди.

За підсумками сезону-2025/26 "містяни" залишили Українську Прем'єр-лігу. У турнірній таблиці Олександрія посіла 15-те місце, а за сумою перехідних матчів поступилася Лівому Берегу.

Раніше повідомлялося, що керівництво Олександрії не планує звільняти головного тренера Володимира Шарана. Перед стартом сезону у Першій лізі "містяни" підсилять склад досвідченими гравцями.

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