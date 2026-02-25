Поки що не приходить, – українець Степанов відреагував на "гольову засуху" за Утрехт

Український форвард Утрехта Артем Степанов відреагував на свою безгольову серію за нідерландський клуб.

Його слова цитує De Telegraaf.

18-річний нападник після матчу проти Зволле (1:1) запевнив, що прагне відкрили лік голів за нову команду, у яку перебрався взимку 2026-го на правах оренди з леверкузенського Баєра.

"Я боровся за команду й мав хороші моменти. Я багато працюю, щоб забивати, але гол поки що не приходить. Мені потрібно залишатися зосередженим на майбутніх шансах. Я розчарований, що не забив. Найважливіше, що моменти є, але м'яч зрештою має опинитися у воротах. Я додаю енергії, але головне – подбати про те, щоб почати забивати. Якби я реалізував момент, ми б виграли цей матч", – заявив футболіст.

Відзначимо, що оренда Степанова з Утрехтом розрахована до кінця поточного сезону-2025/26.

Якщо з гольовими ударами наразі в Артема не складається, то свій дебютний асист за нідерландську команду він віддав. Першою результативною дією українець запам'ятався у грі проти НЕКа (перемога 3:1).

У футболці Утрехта Степанов вже взяв участь у 5-ти матчах (сумарно 241 хвилина на полі). У крайньому поєдинку українець вийшов у старті та провів на полі 62 хвилини.

Утрехт після 24-х турів посідає 8-ме місце у турнірній таблиці Ередивізі, маючи у своєму активі 31 бал. Наступний матч клубу Степанова запланований на неділю, 1 березня. Суперник – АЗ Алкмар (старт о 17:45 за Києвом).