Степанов дебютував за Утрехт

Український нападник Артем Степанов 1 лютого провів перший матч за Утрехт на виїзді проти Геренвена в рамках 21 туру нідерландської Ередивізі.

18-річний футболіст молодіжної збірної України U-21 розпочав поєдинок на лаві запасних. Степанов вступив у гру лише на 85-й хвилині, коли замінив нідерландського півзахисника Г'ївай Зехіла.

Протистояння закінчилось нічиєю 1:1, а обидва голи були забиті ще до виходу на поле Артема. Це була 16-та гра українця у цьому сезоні-2025/26, у яких він забив 2 м'ячі та віддав одну гольову передачу.

Нагадаємо, що Утрехт орендував українського форварда до кінця поточного сезону. Контракт Артема належить леверкузенському Баєру (до 30 червня 2027 року).

Попереднім клубом Степанова був німецький Нюрнберг, але сторони достроково розірвали співпрацю.

Новий клуб Артема йде у середині турнірної таблиці нідерландської першості. У доробку Утрехта 24 бали та лише 12-та позиція. Наступний матч команди запланований на 8 лютого. Суперник – Феєнорд. Початок зустрічі – о 13:15 (за Києвом).

Відзначимо, що тепер у нідерландському чемпіонаті на одного українського легіонера стало більше. У перший день лютого 2026-го Олександр Зінченко став гравцем амстердамського Аякса.