Степанов відзначився третім голом за Утрехт в Ередивізі
Український форвард Утрехта Артем Степанов відзначився третім голом у чемпіонаті Нідерландів.
Нападник подвоїв перевагу своєї команди на 37-й хвилині домашнього матчу з Гоу Ехед Іглз. Степанов обіграв воротаря та пробив по порожнім воротам.
Для нападника це третій гол в останніх чотирьох матчах за Утрехт.
Зустріч завершилась з рахунком 2:0.
Нагадаємо, що Артем приєднався до Утрехта наприкінці січня 2026-го року, де виступає на правах оренди. Українець зіграв 9 матчів, у яких забив 3 голи та віддав 1 асист
Напередодні півзахисник Утрехта Дані де Віт висловився про виступи українського форварда команди.