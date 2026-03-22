Степанов відзначився третім голом за Утрехт в Ередивізі

Український форвард Утрехта Артем Степанов відзначився третім голом у чемпіонаті Нідерландів.

Нападник подвоїв перевагу своєї команди на 37-й хвилині домашнього матчу з Гоу Ехед Іглз. Степанов обіграв воротаря та пробив по порожнім воротам.

Для нападника це третій гол в останніх чотирьох матчах за Утрехт.

Зустріч завершилась з рахунком 2:0.

Artem Stepanov maakt na een heerlijke actie de 2-0 voor FC Utrecht! ✨#utrgae pic.twitter.com/EKnh4vhpfX — ESPN NL (@ESPNnl) March 22, 2026

Нагадаємо, що Артем приєднався до Утрехта наприкінці січня 2026-го року, де виступає на правах оренди. Українець зіграв 9 матчів, у яких забив 3 голи та віддав 1 асист

Напередодні півзахисник Утрехта Дані де Віт висловився про виступи українського форварда команди.