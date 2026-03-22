Степанов встановив історичний рекорд Утрехта в чемпіонаті Нідерландів
Український форвард Утрехта Артем Степанов відзначився у матчі 28-го туру Ередивізі проти Го Егед Іглз. Це дозволило йому оновити клубний рекорд.
Про це повідомляє OptaJohan.
18‑річний форвард став наймолодшим гравцем Утрехта, який забивав у двох поспіль матчах чемпіонату Нідерландів. У попередньому турі він відзначився у грі проти Твенте (2:0).
Степанов забив у віці 18 років та 224 дні, перевершивши попереднє досягнення Барта Рамселара, який робив це у 19 років і 76 днів.
Наразі Утрехт посідає 7 місце у чемпіонаті Нідерландів. Свій наступний матч команда проведе 4 квітня проти ПСВ.
Нагадаємо, що Артем приєднався до нідерландського колективу наприкінці січня 2026 року, де виступає на правах оренди. Українець зіграв 9 матчів, у яких забив 3 голи та віддав 1 асист
Напередодні півзахисник Утрехта Дані де Віт висловився про виступи українського форварда команди.