Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Степанов встановив історичний рекорд Утрехта в чемпіонаті Нідерландів

Олександр Булава — 22 березня 2026, 18:55
Артем Степанов
X/ FC Utrecht

Український форвард Утрехта Артем Степанов відзначився у матчі 28-го туру Ередивізі проти Го Егед Іглз. Це дозволило йому оновити клубний рекорд.

Про це повідомляє OptaJohan.

18‑річний форвард став наймолодшим гравцем Утрехта, який забивав у двох поспіль матчах чемпіонату Нідерландів. У попередньому турі він відзначився у грі проти Твенте (2:0).

Степанов забив у віці 18 років та 224 дні, перевершивши попереднє досягнення Барта Рамселара, який робив це у 19 років і 76 днів.

Наразі Утрехт посідає 7 місце у чемпіонаті Нідерландів. Свій наступний матч команда проведе 4 квітня проти ПСВ.

Нагадаємо, що Артем приєднався до нідерландського колективу наприкінці січня 2026 року, де виступає на правах оренди. Українець зіграв 9 матчів, у яких забив 3 голи та віддав 1 асист

Напередодні півзахисник Утрехта Дані де Віт висловився про виступи українського форварда команди.

Ередивізі Утрехт Артем Степанов

Останні новини