Степанов встановив історичний рекорд Утрехта в чемпіонаті Нідерландів

Український форвард Утрехта Артем Степанов відзначився у матчі 28-го туру Ередивізі проти Го Егед Іглз. Це дозволило йому оновити клубний рекорд.

Про це повідомляє OptaJohan.

18‑річний форвард став наймолодшим гравцем Утрехта, який забивав у двох поспіль матчах чемпіонату Нідерландів. У попередньому турі він відзначився у грі проти Твенте (2:0).

Степанов забив у віці 18 років та 224 дні, перевершивши попереднє досягнення Барта Рамселара, який робив це у 19 років і 76 днів.

18 - Aged 18 years and 224 days, Artem Stepanov is the youngest player ever to score in two consecutive Eredivisie matches for FC Utrecht, surpassing the previous record held by Bart Ramselaar (19 years, 76 days). Sharp. pic.twitter.com/xTKdFNX0aI — OptaJohan (@OptaJohan) March 22, 2026

Наразі Утрехт посідає 7 місце у чемпіонаті Нідерландів. Свій наступний матч команда проведе 4 квітня проти ПСВ.

Нагадаємо, що Артем приєднався до нідерландського колективу наприкінці січня 2026 року, де виступає на правах оренди. Українець зіграв 9 матчів, у яких забив 3 голи та віддав 1 асист

Напередодні півзахисник Утрехта Дані де Віт висловився про виступи українського форварда команди.