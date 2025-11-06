Українська правда
Володимир Варуха — 6 листопада 2025, 16:06
Степанов – про порівняння з Голандом: Спочатку просто посміявся
Український нападник Нюрнберга Артем Степанов поділився думками щодо порівнянь із зірковим форвардом Манчестер Сіті Ерлінґом Голандом.

Про це повідомила пресслужба клубу.

"Коли я вперше це прочитав, просто посміявся. Це не було якимось тиском, але коли такі порівняння лунають занадто часто – починає трохи дратувати", – зізнався 18-річний футболіст.

Водночас юний українець визнав, що норвежець є для нього прикладом для наслідування.

У поточному сезоні Степанов провів за першу команду Нюрнберга дев'ять матчів і відзначився одним голом.

Раніше Нюрнберг не відпустив Степанова на молодіжний ЧС.

