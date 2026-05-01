Утрехт із голом Степанова переграв Херенвен у півфіналі плейоф за право виступити в ЛК: відома оцінка українця

У четвер, 21 травня, Утрехт на "Стадіон Галгенвард" вигриз перемогу у гольовому трилері з Херенвеном у півфіналі плейоф за право виступати у Лізі конференції наступного сезону.

Відкрив рахунок український центральний нападник "мешканців собору" Артем Степанов на початку другого тайму. Для 18-річного форварда – цей гол став сьомим у поточному сезоні. Вже через 8 хвилин відповів нападник гостей Ділан Вінте.

Проте через буквально пару хвилин перевагу для підопічних Рона Янса встановили ван дер Хорн та Ель-Каруані, забивши два голи. Команда Робіна Велдмана намагалася перевернути гру, Тренскоб Якоб навіть відзначився забитим м'ячем, але зрештою цього не вистачило для камбеку.

Чемпіонат Нідерландів – Ередивізі (плейоф Ліги конференцій)

Півфінал, 21 травня

Утрехт – Херенвен 3:2 (0:0)

Голи: 1:0 – 46 Степанов, 1:1 – 54 Вінте, 2:1 – 56 ван дер Хорн, 3:1 – 58 Ель-Каруані, 3:2 – 77 Тренскоб

Степанов за цей матч отримав від статистичного порталу Sofscore одну з найкращих оцінок серед одноклубників – 7.4.

У фіналі плейоф за право виступати у Лізі конференції Утрехт протистоятиме Аякс. Зустріч запланована на 24 травня о 19:00 (за київським часом).

Нагадаємо, напередодні завершився чемпіонат Нідерландів з футболу в елітному дивізіоні (Ередівізі).