Український нападник увійшов до топ-4 найрезультативніших гравців до 20 років за версією CIES

Український нападник Утрехта Артем Степанов посів четверте місце в рейтингу футболістів віком до 20 років за кількістю голів та асистів у середньому за 90 хвилин.

Рейтинг опублікував Міжнародний центр спортивних досліджень CIES.

До вибірки увійшли представники 46 найвищих дивізіонів, які провели понад 450 хвилин у поточному сезоні національних чемпіонатів.

Показник Степанова становить 1,00 результативної дії за 90 хвилин. Українця випередили лише Ламін Ямал із Барселони, Дукан Ахметі з Істри 1961 та Хільберто Мора з Тіхуани.

Most decisive teenagers as per goals scored or assisted per 90' in current league season ⚽️ (@impect_official) 🥇 #LamineYamal 🇪🇸 1.46 🥈 #DukanAhmeti 🇭🇷 1.27 🥉 #GilbertoMora 🇲🇽 1.03 #Stepanov 🇺🇦 #Kostov 🇷🇸 #Moncada 🇭🇳 #Cojic 🇷🇸 #Zuzic 🇭🇷 #Reed 🇳🇴 #Ellis 🇺🇸 — CIES Football Obs (@CIES_Football) October 14, 2026

Нагадаємо, 19-річний українець блискуче розпочав новий сезон у складі Утрехта, відзначившись 5 голами в 6 матчах Ередивізі.

Як відомо, після цього Степанов отримав свій перший виклик до збірної України, проте травмувався в 6 турі чемпіонату Нідерландів, через що його дебют за національну команду відкладається.