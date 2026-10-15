Український нападник увійшов до топ-4 найрезультативніших гравців до 20 років за версією CIES
Український нападник Утрехта Артем Степанов посів четверте місце в рейтингу футболістів віком до 20 років за кількістю голів та асистів у середньому за 90 хвилин.
Рейтинг опублікував Міжнародний центр спортивних досліджень CIES.
До вибірки увійшли представники 46 найвищих дивізіонів, які провели понад 450 хвилин у поточному сезоні національних чемпіонатів.
Показник Степанова становить 1,00 результативної дії за 90 хвилин. Українця випередили лише Ламін Ямал із Барселони, Дукан Ахметі з Істри 1961 та Хільберто Мора з Тіхуани.
Нагадаємо, 19-річний українець блискуче розпочав новий сезон у складі Утрехта, відзначившись 5 голами в 6 матчах Ередивізі.
Як відомо, після цього Степанов отримав свій перший виклик до збірної України, проте травмувався в 6 турі чемпіонату Нідерландів, через що його дебют за національну команду відкладається.