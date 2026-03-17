Михавко очолив рейтинг центрбеків U-21 поза топ-5 ліг за версією CIES

Міжнародний центр спортивних досліджень CIES Football Observatory визнав 20-річного захисника київського Динамо Тараса Михавка найкращим центрбеком віком до 21 року поза межами топ-5 європейських чемпіонатів.

Про це повідомляється на їхній сторінці у мережі X.

Рейтинг було складено на основі індексу організації серед гравців 60 ліг світу. Захисник киян отримав оцінку 82 бали зі 100 можливих.

Друге місце посів представник австрійського Зальцбурга Яннік Шустер із показником 79 балів, а третю та четверту сходинки розділили його одноклубник Жоан Гаду та гравець загребського Динамо Сержі Домінгес, які отримали по 78,7 бала.

Зауважимо, що контракт молодого центрального захисника з Динамо діє до 31 грудня 2030 року, а його ринкова вартість становить вісім мільйонів євро (за даними Transfermakrt).

Нагадаємо, напередодні у ЗМІ з'явилася інформація про зацікавленість у трансфері гравця з боку французького Марселя та кількох клубів англійської Прем'єр-ліги.

У поточному сезоні Михавко провів 30 поєдинків та забив три м'ячі на клубному рівні. А нещодавно отримав ушкодження, через яке пропустить стикові матчі національної команди за право виходу на чемпіонат світу 2026 року.