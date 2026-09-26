Трубін посів друге місце у рейтингу найдорожчих воротарів поза провідними лігами Європи

Голкіпер Бенфіки та збірної України Анатолій Трубін посів друге місце рейтингу серед найдорожчих, які грають за межами п'яти провідних європейських чемпіонатів.

Топ склала футбольна обсерваторія CIES.

Орієнтовна трансферна вартість українця становить 45,1 млн євро. Вище за Трубіна в рейтингу лише воротар Порту Діогу Кошта – 49,3 млн євро.

Третє місце посів Матей Ковар із ПСВ, якого оцінили у 29,4 млн євро. Таким чином, два перші місця дісталися голкіперам португальського чемпіонату.

Рейтинг охоплює воротарів поза чемпіонатами Англії, Іспанії, Італії, Німеччини та Франції.

У нинішньому сезоні Трубін провів за Бенфіку лише 3 матчі, в яких пропустив 2 голи та двічі зберіг свої ворота "сухими".

Нагадаємо, що Андреа Мальдера викликав Трубіна до збірної України на найближчі матчі. Він заявив, що відсутність ігрової практики може стати проблемою для голкіпера.