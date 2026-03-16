Пономаренко та двоє легіонерів Шахтаря потрапили до десятки найкращих нападників Європи віком до 21 року

Олексій Мурзак — 16 березня 2026, 17:49
Одразу троє представників Української Прем'єр-ліги потрапили до десятки найкращих форвардів Європи серед гравців віком до 21 року, які виступають за межами топ-5 чемпіонатів.

Про це повідомив Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES).

Очолив рейтинг нападник Шахтаря Кауан Еліас, водночас його одноклубник Лука Мейрелліш розташувався на 7-й сходинці, а четверте місце посів форвард Динамо Київ Матвій Пономаренко.

У поточному сезоні на рахунку 20-річного Пономаренка 8 голів у 9 матчах УПЛ, тоді як 19-річні Еліас та Мейрелліш забили 6 і 4 м'ячі відповідно. 

Напередодні Пономаренко отримав дебютний виклик у збірну України.

Шахтар зберіг лідерство, реванш Динамо в дербі, гольова серія Пономаренка: підсумки 20 туру УПЛ
Динамо з дублем Герреро у спарингу переграло Лівий Берег
Пономаренко забив у шостому матчі поспіль: скільки залишилося до рекорду
Рух презентував легіонера з Динамо Діалло
Михайленко розповів, на якого ексфорварда збірної України схожий Пономаренко

