Пономаренко та двоє легіонерів Шахтаря потрапили до десятки найкращих нападників Європи віком до 21 року

Одразу троє представників Української Прем'єр-ліги потрапили до десятки найкращих форвардів Європи серед гравців віком до 21 року, які виступають за межами топ-5 чемпіонатів.

Про це повідомив Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES).

Очолив рейтинг нападник Шахтаря Кауан Еліас, водночас його одноклубник Лука Мейрелліш розташувався на 7-й сходинці, а четверте місце посів форвард Динамо Київ Матвій Пономаренко.

У поточному сезоні на рахунку 20-річного Пономаренка 8 голів у 9 матчах УПЛ, тоді як 19-річні Еліас та Мейрелліш забили 6 і 4 м'ячі відповідно.

Напередодні Пономаренко отримав дебютний виклик у збірну України.