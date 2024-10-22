Степаненко розповів про труднощі гри в умовах війни

Капітан донецького Шахтаря Тарас Степаненка розповів британським ЗМІ про труднощі, з якими стикається команда через гру в умовах війни в Україні.

Хавбека цитує The Standard.

"Це важко фізично і ментально, тому що у нас недостатньо часу на відновлення. Поїздки дуже довгі, ми сидимо в автобусі і не можемо проводити деякі процедури, які зазвичай проводили в цей час. Ми намагаємося впоратися з оточуючим середовищем. Ми граємо в такій ситуації вже два з половиною роки, але, якщо чесно, це важко", – заявив Степаненко.

Нагадаємо, сьогодні, 22 жовтня Арсенал в третьому турі Ліги чемпіонів прийме Шахтар, початок матчу – о 22:00 за Києвом. Чемпіон проведе текстову трансляцію матчу.

Раніше про війну в Україні розповів Олександр Зінченко.