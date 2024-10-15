Степаненко – про Калюжного: Дуже радий, що такі люди зʼявляються в збірній

Опорний півзахисник Шахтаря та збірної України Тарас Степаненко заявив, що хавбек Олександрії Іван Калюжний залишив приємне враження не тільки своєю грою у матчах проти Грузії (1:0) та Чехії (1:1), а й тим, як поводив себе в команді.

Про це Степаненко розповів у ефірі Megogo.

"Іван дуже класний хлопець. Він зі мною в автобусі сидить, на всіх прийомах їжі він теж зі мною сидить. У нього дуже цікава історія. Я дуже радий, що такі люди зʼявляються в збірній: працьовиті, прості, які віддаються повністю на полі, бійці. Я таких людей дуже поважаю і дуже радий, що в нашому колективі зʼявився він.

Яку б пораду дав Калюжному? Працювати, не зупинятися на досягнутому. Він доволі молодий хлопець. Працювати, ставити перед собою нові цілі та намагатися їх досягти. Все в житті можливо. Головне – вірити та працювати".

Тарас Степаненко вийшов у стартовому складі збірної України на матч проти Чехії, відіграв 64 хвилини та був замінений на Івана Калюжного.

Нагадаємо, після 4 турів у активі підопічних Реброва 4 бали та остання сходинка у групі. Лідером квартету є саме Чехія, в якої 7 очок.