Україна залишилася на останній сходинці у своїй групі після нічиєї з Чехією

У матчі 4 туру Ліги націй УЄФА-2024/25 збірна України у номінально домашньому поєдинку розійшлася миром із Чехією. Гра завершилася з рахунком 1:1.

У іншому матчі групи збірна Грузії вдома програла Албанії з рахунком 0:1.

Таким чином, чехи, які мають 7 очок очолили квартет. Грузини та Албанці мають по 6 очок і ділять між собою 2-3 місце. "Синьо-жовті" з 4 очками йдуть на останній сходинці.

Нагадаємо, підопічні Сергія Реброва не змогли обіграти команду Албанії в номінально домашньому матчі в Празі (1:2), а за три дні по тому, на цьому ж стадіоні, вже поступилися в гостьовій грі команді Чехії — 2:3.

Першу перемогу збірна Україна здобула кілька днів тому, 11 жовтня, у поєдинку проти збірної Грузії.