Орендований у Карпат воротар Кривбаса оцінив перемогу над львів'янами

Воротар криворізького Кривбасу Олександр Кемкін позитивно оцінив домашній матч 27 туру УПЛ проти львівських Карпат, який закінчився з рахунком 1:0.

Його слова передає пресслужба клуба.

"Для мене найголовніше – це те, що команда перемогла і зіграла "на нуль". Тому що останні два матчі були дуже тяжкими морально. Радий, що вдалось перервати цю неприємну серію".

Також він розповів, чи треба було якось додатково налаштовуватися на гру проти одноклубників.

"На кожну зустріч я налаштовуюсь однаково. Я завжди наголошував нашим захисникам, щоб вони були більш організованіші, більш компактніші, щоб у мене було у менше роботи. І сьогодні оборона зіграла дуже гарний матч".

Зазначимо, що влітку 2025 року Кривбас взяв в оренду Олександра Кемкіна в Карпат на 1 рік. Львівському клубу 23-річний воротар належить із літа 2024 року. До цього він захищав кольори Миная.

Нагадаємо, що Кривбас перервав 8-матчеву безпрограшну серію Карпат.