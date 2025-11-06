Туран визначився зі стартовим складом Шахтаря на матч проти Брейдабліка

Донецький Шахтар назвав стартовий склад на матч з польською Легією в межах 2 туру основного етапу Ліги конференцій.

Шахтар: Різник, Вінісіус, Грам, Бондар, Азаров, Назарина, Ізакі, Бондаренко, Лукас, Еліас, Мейрелліш

Гра розпочнеться о 19:45 за київським часом. Текстова трансляція поєдинку буде доступна на нашому сайті.

Зауважимо, що це буде лише перший матч в історії між цими командами. Також Шахтар вперше зіграє проти клубу з Ісландії.

Нагадаємо, у першому турі Ліги конференцій Шахтар у важкому поєдинку переміг Абердін, а після цього програв Легії. Після двох турів Шахтар має у доробку три залікові пункти та посідає 17 сходинку в турнірній таблиці ЛК.