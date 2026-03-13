Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Український тренер проаналізував перемогу Шахтаря в Лізі конференцій

Денис Іваненко — 13 березня 2026, 09:40
Український тренер проаналізував перемогу Шахтаря в Лізі конференцій
Олег Федорчук
ФК Енергія

Футбольний тренер Олег Федорчук висловився про перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги конференцій між Лехом і Шахтарем.

Його слова передає META.

"Гірники" впевнено переграли поляків з рахунком 3:1. Експерт зізнався, що не очікував такого виступу від донецької команди.

"Для мене ця гра Шахтаря стала відкриттям. Але найбільше я хотів би звернути увагу на те, що в гостей з різних причин був відсутній ряд основних футболістів, проте команда виглядала пристойно. Я не пам'ятаю, щоб "гірники" так добре вибігали в атаку. Контроль м'яча це завжди була їхня фішка, але контргра, причому, всі знали свій маневр, мене вразила.

Єдиний момент, що не всі гравці донецької команди увійшли у гру. Очеретько, Криськів травмувався, Марлон, частина його провини є за пропущений м'яч. Але, якщо говорити в цілому, то Шахтар продемонстрував класний футбол", – сказав Федорчук.

Фахівець додав, що перемога Шахтаря виглядає закономірною. Він віддав належне Арда Турану та висловився про долю всього протистояння.

"Про вихід до чвертьфіналу говорити, можливо, і зарано, але обнадіює те, що у Шахтаря пристойна лава запасних. Тому мені здається, що в другому матчі українська команда також буде виглядати свіжіше. Як показав поєдинок у Познані, підопічні Арда Турана в усіх аспектах зараз готові добре", – підсумував експерт.

Зазначимо, що матч-відповідь відбудеться 19 березня у Кракові. Він розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що Ісаке Сілва опинився серед претендентів на найкращий гол ігрового дня в Лізі конференцій. Він забив ударом через себе.

Читайте також :
Тренер Леха оцінив рівень Шахтаря після поразки в Лізі конференцій
Ліга конференцій Олег Федорчук Шахтар Донецьк

Олег Федорчук

Український тренер оцінив виступ Трубіна в матчі проти Реала
Український тренер пояснив, чому Забарний втратив місце в основному складі ПСЖ
Федорчук: ФК ЛНЗ – це бізнес-проєкт
Федорчук назвав головні розчарування першої половини сезону УПЛ
Тренер назвав ідеальну лігу для Довбика

Останні новини