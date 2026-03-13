Український тренер проаналізував перемогу Шахтаря в Лізі конференцій

Футбольний тренер Олег Федорчук висловився про перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги конференцій між Лехом і Шахтарем.

Його слова передає META.

"Гірники" впевнено переграли поляків з рахунком 3:1. Експерт зізнався, що не очікував такого виступу від донецької команди.

"Для мене ця гра Шахтаря стала відкриттям. Але найбільше я хотів би звернути увагу на те, що в гостей з різних причин був відсутній ряд основних футболістів, проте команда виглядала пристойно. Я не пам'ятаю, щоб "гірники" так добре вибігали в атаку. Контроль м'яча це завжди була їхня фішка, але контргра, причому, всі знали свій маневр, мене вразила.

Єдиний момент, що не всі гравці донецької команди увійшли у гру. Очеретько, Криськів травмувався, Марлон, частина його провини є за пропущений м'яч. Але, якщо говорити в цілому, то Шахтар продемонстрував класний футбол", – сказав Федорчук.