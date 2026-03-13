Український тренер проаналізував перемогу Шахтаря в Лізі конференцій
Футбольний тренер Олег Федорчук висловився про перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги конференцій між Лехом і Шахтарем.
Його слова передає META.
"Гірники" впевнено переграли поляків з рахунком 3:1. Експерт зізнався, що не очікував такого виступу від донецької команди.
"Для мене ця гра Шахтаря стала відкриттям. Але найбільше я хотів би звернути увагу на те, що в гостей з різних причин був відсутній ряд основних футболістів, проте команда виглядала пристойно. Я не пам'ятаю, щоб "гірники" так добре вибігали в атаку. Контроль м'яча це завжди була їхня фішка, але контргра, причому, всі знали свій маневр, мене вразила.
Єдиний момент, що не всі гравці донецької команди увійшли у гру. Очеретько, Криськів травмувався, Марлон, частина його провини є за пропущений м'яч. Але, якщо говорити в цілому, то Шахтар продемонстрував класний футбол", – сказав Федорчук.
Фахівець додав, що перемога Шахтаря виглядає закономірною. Він віддав належне Арда Турану та висловився про долю всього протистояння.
"Про вихід до чвертьфіналу говорити, можливо, і зарано, але обнадіює те, що у Шахтаря пристойна лава запасних. Тому мені здається, що в другому матчі українська команда також буде виглядати свіжіше. Як показав поєдинок у Познані, підопічні Арда Турана в усіх аспектах зараз готові добре", – підсумував експерт.
Зазначимо, що матч-відповідь відбудеться 19 березня у Кракові. Він розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Раніше повідомлялось, що Ісаке Сілва опинився серед претендентів на найкращий гол ігрового дня в Лізі конференцій. Він забив ударом через себе.