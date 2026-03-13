Лех – Шахтар. Кварцяний – про матч, перспективи "гірників" у Лізі конференцій і антиукраїнські гасла польських фанів

Український тренер Віталій Кварцяний висловився про перший матч Шахтаря в 1/8 фіналу Ліги конференцій, де "гірники" переграли Лех з рахунком 3:1.

Його слова передає BLIK.

Експерт заявив, що йому сподобалась гра. Він наголосив, що різницю зробили бразильські легіонери.

"Були моменти, футбол було цікаво дивитися. Шахтар переграв Лех за рахунок майстерності бразильських футболістів. Я думаю, що селекційна робота Шахтаря виглядала дійсно краще. Команда, скажімо так, поступово зігрується. А поляки виглядали так, як казав Гулліт: пас, пас, пас – а немає, на що дивитися. У другому таймі Лех зрозумів, що треба ризикувати, пішли активніше грати на атаку, то й з'являлися моменти. Але все одно індивідуальна майстерність у молодих бразильців Шахтаря вища, ніж у гравців з Гондурасу і Швеції, які були у Леха не першої свіжості. У польській команді я футболістів, які розвиваються, не побачив", – сказав Кварцяний.

Фахівець додав, що гравці Шахтаря були дуже агресивними у відборах і багато переміщалися. Врешті-решт на перший план вийшла індивідуальна швидкісна техніка "гірників", завдяки чому вони й переграли поляків.

Також колишній тренер Волині відреагував на антиукраїнські гасла від фанатів Леха. Він засудив їх поведінку.

"Я б не звертав уваги, але, звичайно, це погане дійство з боку поляків. Це взагалі до футболу не має жодного відношення. Чи комусь щось у голові не в порядку? Шахтар грає за країну, де йде війна, а вони таке роблять. Такі дії точно не красять поляків. Думаю, це хтось спеціально роздмухує пристрасті між нашими країнами. Це якісь кретини, радикали без мізків. Прості поляки не будуть шукати якихось зайвих проблем, вони не звикли зайві кроки робити в житті, я їх добре знаю", – заявив експерт.

Також Кварцяний дав прогноз на матч-відповідь. Він переконаний, що поляки не зможуть відігратися та вважає, що підопічні Турана мають шанси дійти до фіналу Ліги конференцій.

"Розслаблятися точно не треба. Але індивідуальна техніка та швидкісні можливості футболістів Шахтаря значно переважають Лех. Навіть, якщо гра не піде, індивідуальний футбол бразильців дасть результат. Перевагу у два м'ячі поляки навряд чи відіграють, за тиждень важко перебудуватися. Якщо Лех заб'є чотири, то Шахтар – сім. От так я скажу. Як далеко цей Шахтар може зайти в Лізі конференцій? Максимально високо. Аж до фіналу з можливістю виграти цей турнір. Будь-якій команді з Шахтарем буде грати непросто. У нас є великі шанси пройти будь-кого, але в Лізі конференцій є сильні суперники – ті ж Фіорентина, Страсбург, Крістал Пелес, тому розслаблятися не потрібно", – підсумував Кварцяний.

Нагадаємо, що матч-відповідь відбудеться 19 березня та розпочнеться о 22:00 за київським часом. Раніше тренер Леха оцінив рівень Шахтаря після першої зустрічі.