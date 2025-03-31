Буковина – Вікторія: онлайн-трансляція 1/4 Кубку України

У вівторок, 1 квітня, відбудеться перший матч 1/4 фіналу Кубку України з футболу, в якому Буковина прийматиме Вікторію.

Представники Першої ліги зустрінуться на стадіоні "Буковина" у Чернівцях. Зустріч відбудеться о 13:00 за київським часом.

Трансляцію гри ви зможете переглянути на клубному YouTube-каналі Буковина та DIVISPORT. Також плеєр буде доступний на нашому сайті.

В інших чвертьфінальних парах Олександрія зіграє з Шахтарем, Рух прийматиме Динамо, а Полісся зустрінеться з Вересом. Ці матчі заплановані на 2 квітня.