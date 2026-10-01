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Буковина припинила співпрацю з тренарами молодіжної команди

Олександр Булава — 1 жовтня 2026, 16:44
Буковина припинила співпрацю з тренарами молодіжної команди
Дмитро Назаренко
Буковина

Чернівецька Буковина припинила співпрацю зі старшим тренером молодіжної команди (U-21) Дмитром Назаренком та його асистентом Олександром Зотовим.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угоди з фахівцями була розірвана за взаємною згодою сторін. Тимчасово виконувати обов'язки старшого тренера молодіжної команди "жовто-чорних" буде Орест Дмитерко.

Дмитро Назаренко очолив Буковину U-21 перед початком поточного сезону, а згодом до його тренерського штабу долучився Олександр Зотов. Під керівництвом Назаренка чернівецька команда зіграла 7 матчів в УПЛ-2, здобувши дві перемоги, одну нічию та зазнавши чотирьох поразок.

Наразі колектив посідає 10-те місце в турнірній таблиці чемпіонату, маючи в активі 7 очок.

Раніше УПЛ затвердила дати та час початку матчів 8-го туру сезону-2026/27. Поєдинки відбудуться з 9 до 12 жовтня. Зустріч Вереса проти Шахтаря відкриє програму наступного туру.

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