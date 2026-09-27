Полісся програло Лівому Берегу, Буковина двічі за день переграла Зімбру у товариських матчах

Буковина, Лівий Берег та Полісся 27 вересня провели товариські матчі під час міжнародної перерви на поєдинки збірних.

Чернівецький клуб двічі за день переграв молдовський Зімбру Кишинів, не пропустивши при цьому жодного голу – 3:0 та 2:0.

Натомість команда Руслана Ротаня "всуху" поступилася "лелекам" з рахунком 0:2.

Товариські матчі

27 вересня

Буковина – Зімбру Кишинів 3:0

Голи: 1:0 – 23 Петров, 2:0 – 49 Путря (п), 3:0 – 70 Кравчук

Буковина – Зімбру Кишинів 2:0

Голи: 1:0 – 10 Дахновський, 2:0 – 31 Дахновський

Полісся – Лівий Берег 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 20 Волошин, 0:2 – 66 Венделл

Раніше УПЛ затвердила дати та час початку матчів 8-го туру сезону-2026/27. Поєдинки відбудуться з 9 до 12 жовтня. Зустріч Вереса проти Шахтаря відкриє програму наступного туру.