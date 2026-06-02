Визначився найкращий гравець Шахтаря у травні

Нападник Шахтаря Лассіна Траоре визнаний уболівальниками "гірників" найкращим гравцем команди у травні.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У голосуванні за 25-річного форварда віддали свої голоси 54% уболівальників. Він випередив у голосуванні Ізакі, Очеретька та Матвієнка.

У травні Траоре взяв участь у чотирьох матчах донецького клубу, у яких відзначився трьома голами й двома асистами.

Нагадаємо, у травні Лассіна підписав нову угоду з клубом, яка розрахована до 30 червня 2031 року.

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Раніше повідомлялося, що Шахтар очолив рейтинг клубів за співвідношенням подоланої дистанції з м'ячем та без нього.