Визначився найкращий гравець Шахтаря у травні
Лассіна Траоре
ФК Шахтар Донецьк
Нападник Шахтаря Лассіна Траоре визнаний уболівальниками "гірників" найкращим гравцем команди у травні.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
У голосуванні за 25-річного форварда віддали свої голоси 54% уболівальників. Він випередив у голосуванні Ізакі, Очеретька та Матвієнка.
У травні Траоре взяв участь у чотирьох матчах донецького клубу, у яких відзначився трьома голами й двома асистами.
Нагадаємо, у травні Лассіна підписав нову угоду з клубом, яка розрахована до 30 червня 2031 року.
Раніше повідомлялося, що Шахтар очолив рейтинг клубів за співвідношенням подоланої дистанції з м'ячем та без нього.