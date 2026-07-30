Вінгер Шахтаря продовжить свої виступи в чемпіонаті Таджикистану

Вінгер донецького Шахтаря Хусрав Тоіров виступатиме у наступному сезоні в таджицькому Равшані.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі контракту в офіційній заяві не розголошуються, проте портал Transfermarkt стверджує, що 21-річний гравець перейшов на правах оренди, яка буде чинна до кінця цього року.

Зауважимо, що Тоіров доєднався до донецького колективу з казахського Атирау в березні 2023 року, проте за першу команду "гірників" провів лише 2 матчі, в котрих сумарно відіграв 21 хвилину.

Здебільшого футболіст виступав на правах оренди за інші команди. Спочатку його повернули до Атирау, потім вже він знову тимчасово перейшов до одеського Чорноморця, а останнім часом захищав кольори клубу з батьківщини Істікол Душанбе.

У сезоні-25/26 таджик загалом провів 4 поєдинки на клубному рівні, у яких результативними діями не відзначався.

Нагадаємо, що напередодні Колос досягнув домовленості з Шахтарем щодо оренди захисника Едуарда Козіка.