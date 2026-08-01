Легенда Шахтаря спрогнозував чемпіона УПЛ-2026/27

Колишній нападник донецького Шахтаря Віктор Грачов висловився про боротьбу за золоті медалі в УПЛ сезону-2026/27.

Його слова передає Український футбол.

Експерт вважає, що "гірники" зможуть впевнено захистити чемпіонський титул. Ба більше, він прогнозує їм також успішні виступи й у Лізі чемпіонів.

"Донецька команда нікого з лідерів у міжсезоння не втратила, лише посилилася. Рінат Леонідович робить все, щоб клуб продовжував розвиватися навіть у час війни. Методи управління Ахметова дієві. У складі є дуже якісні молоді бразильські легіонери, Шахтар знову гратиме в Лізі чемпіонів і, забігаючи наперед, певен, "гірники" вийдуть із групи до плейоф. В УПЛ, відверто кажучи, я не бачу команди, яка б реально могла скласти конкуренцію Шахтарю", – заявив Грачов.

Зазначимо, що в кампанії-2025/26 донеччани стали чемпіонами України, відірвавшись у турнірній таблиці від найближчого переслідувача на 12 очок. Срібні медалі здобув ЛНЗ, а трійку замкнуло Полісся.

Новий сезон УПЛ Шахтар розпочне матчем проти Кудрівки. Він відбудеться 3 серпня та має розпочатись о 18:00.