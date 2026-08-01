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Шахтар визначився із заявкою на новий сезон УПЛ

Олександр Булава — 1 серпня 2026, 14:26
Шахтар визначився із заявкою на новий сезон УПЛ
Шахтар

Донецький Шахтар оприлюднив список футболістів, які виступатимуть у чемпіонаті України.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Головний керманич "гірників" Арда Туран включив до заявки 32 гравців.

Воротарі: 23. Кіріл Фесюн, 31. Дмитро Різник, 34. Ростислав Баглай, 48. Денис Твардовський

Захисники: 4. Марлон Сантос, 5. Валерій Бондар, 12. Георгій Гочолейшвілі, 13. Педро Енріке, 16. Іраклі Азаров, 17. Вінісіус Тобіас, 18. Алаа Грам, 20. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко

Півзахисники: 6. Марлон Гомес, 8. Дмитро Криськів, 10. Педріньйо, 11. Невертон, 14. Ізакі Сілва, 21. Артем Бондаренко, 24. Віктор Цуканов, 27. Олег Очеретько, 29. Єгор Назарина, 30. Аліссон, 37. Лукас Феррейра, 45. Денис Сметана, 68. Проспер Обах, 71. Раян Роберто, 77. Глейкер Мендоза

Нападники: 2. Лассіна Траоре, 7. Егіналду, 9. Кауан Еліас, 49. Лука Мейрелліш

Зазначимо, що в кампанії-2025/26 донеччани стали чемпіонами України, відірвавшись у турнірній таблиці від найближчого переслідувача на 12 очок. Срібні медалі здобув ЛНЗ, а трійку замкнуло Полісся.

Новий сезон УПЛ Шахтар розпочне матчем проти Кудрівки. Він відбудеться 3 серпня та має розпочатись о 18:00 за київським часом.

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