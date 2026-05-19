Шахтар продовжив контракт із Траоре

Донецький Шахтар підписав новий контракт з нападником Буркіна-Фасо Лассіна Траоре.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нова угода розрахована до 30 червня 2031 року, попередня спливала 30 червня поточного року. Фінансові деталі не розголошуються.

Траоре виступає за "гірників" з червня 2021 року. За п'ять сезонів у складі "гірників" буркінійський форвард відіграв 115 поєдинків, відзначившись 31 голом та 23 асистами.

Разом із клубом Траоре тричі ставав чемпіоном України (2023, 2024, 2026), двічі здобував Кубок України (2024, 2025) та завоював Суперкубок України (2021).

