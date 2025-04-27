Манчестер Сіті без проблем переграв Ноттінгем Форест та став другим фіналістом Кубку Англії
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У неділю, 27 квітня, відбувся півфінал Кубку Англії з футболу сезону 2024/25, в якому Манчестер Сіті переграв Ноттінгем Форест, ставши другим фіналістом турніру.
Поєдинок завершився з рахунком 2:0.
По голу за "містян" у кожному з таймів забили Льюїс та Гвардіол, на що суперник нічим відповісти не зміг.
Кубок Англії з футболу сезону 2024/25
1/2 фіналу, 27 квітня
Ноттінгем Форест – Манчестер Сіті 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 – 2 Льюїс, 0:2 – 51 Гвардіол
Трофей підопічні Жузепа Гвардіоли розіграють у фіналі проти Крістал Пелес, який вчора, 26 квітня, вибив на стадії 1/2 Астон Віллу. Матч відбудеться 17 травня на "Вемблі".