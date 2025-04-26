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Крістал Пелес розгромив Астон Віллу на шляху у фінал Кубку Англії

Олександр Булава — 26 квітня 2025, 21:13
Крістал Пелес розгромив Астон Віллу на шляху у фінал Кубку Англії
Getty Images

У суботу, 26 квітня, відбувся перший півфінал Кубку Англії, в якому Крістал Пелес на "Вемблі" переграв Астон Віллу.

Поєдинок завершився з рахунком 3:0.

У першому таймі Пелес вивів вперед Еберечі Езе, якому вдався потужний удар з-за меж штрафного майданчика.

На початку другої половини гри чудову нагоду подвоїти перевагу втратив Жан-Філіп Матета, який не зміг реалізувати пенальті – нападник влучив у стійку.

Проте вже за дві хвилини голом за Пелес відзначився Ісмаїл Сарр. Форвард протягнув м'яч до штрафного майданчика та завдав потужного удару по воротах Емільяно Мартінес.

Наприкінці гри Сарр оформив дубль. 27-річний нападник використав вихід віч-на-віч з голкіпером Вілли.

Кубок Англії
1/2 фіналу, "Вемблі", 26 квітня

Крістал Пелес – Астон Вілла 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 31 Езе, 2:0 – 58 Сарр, 3:0 – 90+4 Сарр

Суперник Пелес визначився у протистоянні Ноттінгема та Манчестер Сіті. Їх матч відбудеться у неділю, 27 квітня, початок – о 18:30 за київським часом.

Астон Вілла Крістал Пелес Кубок Англії

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