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Чехія та Південна Африка назвали стартові склади на матч 2-го туру ЧС-2026 в групі A

Володимир Слюсарь — 18 червня 2026, 17:59
Чехія та Південна Африка назвали стартові склади на матч 2-го туру ЧС-2026 в групі A
FIFA

Тренери збірних Чехії та Південної Африки визначилися зі стартовими складами на гру 2-го туру групи A чемпіонату світу-2026 з футболу.

Матч відбудеться у четвер, 18 червня.

Чехія: Коварж, Голеш, Гранач, Цоуфал, Крейчи, Даріда, Черв, Саділек, Сойка, Гложек, Шик.

ПАР: Вільямс, Модіба, Мбоказі, Мудау, Окон, Мокуна, Мбата, Адамс, Апполліс, Масеко, Райнерс.

Початок зустрічі запланований на 19:00 за київським часом. В Україні наживо гру транслюватиме медіасервіс MEGOGO.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі Чехія – Південна Африка, з якою ви можете ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, що в першому турі групи A, збірна Мексики переграла Південну Африку в стартовому матчі чемпіонату світу-2026 року, а Південна Корея виявилася сильнішою за Чехію.

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