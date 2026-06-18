Чехія – Південна Африка: онлайн-трансляція матчу ЧС-2026

У четвер, 18 червня, відбудеться перший матч другого туру чемпіонату світу-2026 із футболу між збірними Чехії та Південної Африки.

Гру на "Мерседес-Бенц Стедіум" в Атланті розсудить американська бригада арбітрів на чолі з Торі Пенсо. Вона розпочнеться о 19:00 за київським часом.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі Чехія – ПАР безпосередньо у цій новині.

Зазначимо, що ліцензований букмекер betking вважає фаворитом поєдинку європейську збірну, перемога якої оцінюється коефіцієнтом 1,83. Нічия – 3,75. Виграш африканців – 4,50.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.

Нагадаємо, що в першому турі збірна Чехії програла Південній Кореї. Африканці ж поступились мексиканцям.