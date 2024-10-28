Рома після розгромної поразки від Фіорентини може повернути Де Россі
Даніеле Де Россі
ФК Рома
Даніеле Де Россі, колишній головний тренер італійської Роми, за яку виступає українець Артем Довбик, може знову очолити команду.
Про це повідомляє RomaPress з посиланням на Rai Sport.
За інформацією джерела, після нищівної поразки від Фіорентини у 9 турі Серії А керівництво "вовків" готується звільнити наставника команди Івана Юрича, та повернути Де Россі.
Раніше повідомлялося, що Де Россі звільнили, коли власник Роми Ден Фрідкін підтримав генеральну директорку команди Ліну Сулуку в конфлікті між нею та наставником. Проте напередодні Сулуку покинула свою посаду.
Наразі Рома посідає 11 місце у турнірній таблиці Серії А, маючи в активі 10 очок після 9 ігор. наступний матч команда, за яку виступає Артем Довбик, проведе 31 жовтня проти Торіно.