Легенда Манчестер Юнайтед станцював під російську пісню та освідчився у любові до Москви

Колишній захисник Манчестер Юнайтед та збірної Франції Патріс Евра опинився в центрі гучного скандалу після публікації нового відео в соціальних мережах.

На записі француз з'явився у традиційній російській шапці-вушанці та танцював під пісню Юрія Шатунова "Сєдая ночь".

Під час відео Евра також намагався підспівувати російською мовою та кілька разів зізнався у своїй любові до Москви.

Крім цього, колишній футболіст згадав два знакові для себе спортивні спогади, пов'язані зі столицею Росії. Він нагадав про перемогу Манчестер Юнайтед у фіналі Ліги чемпіонів 2008 року, який проходив у Москві, а також про тріумф збірної Франції на чемпіонаті світу-2018, після якого французька команда також відвідувала російську столицю.

Нагадаємо, не так давно українські футболісти проігнорували легендарного нападника збірної Італії Франческо Тотті, не потиснувши йому руку під час благодійного матчу.

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Причиною такого жесту стало те, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Тотті відвідав територію РФ, через що неодноразово опинився під хвилею критики з боку українських фанатів.

Легендарний італієць далі вирішив "шкваритися" по повній, заявивши згодом, що це була велика честь для нього.