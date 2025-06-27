Зірки Барселони, МЮ і Ліверпуля: Ярмоленко назвав найскладніших суперників у кар'єрі

Один із найяскравіших гравців українського футболу, Андрій Ярмоленко, поділився цікавими спогадами про свою кар’єру, зокрема, про тих захисників, проти яких йому було найважче грати на полі.

У своїх роздумах він згадав справжніх легенд світового футболу, які змушували його викладатися на максимум і не залишали жодного простору для маневру.

На третьому місці у списку найскладніших суперників Ярмоленка опинився Патріс Евра – легенда Манчестер Юнайтед і збірної Франції. Андрій відзначив досвід і агресивну манеру гри француза, який ніколи не дозволяв розслабитися на фланзі.

На другому місці – Дані Алвес. Бразильський маестро флангу, якого Ярмоленко зустрічав у матчах на клубному рівні, вразив його не лише оборонною майстерністю, а й постійним підключенням до атак. Грати проти нього – означає захищатися не менше, ніж атакувати.

А от перше місце Андрій несподівано віддав Вірджилу ван Дейку. Лідер оборони Ліверпуля та збірної Нідерландів, буквально з’їдав суперників своїм фізичним домінуванням, позиційною грою та навіть швидкістю.

Нагадаємо, легенда Динамо Андрій Ярмоленко заявив, що завершить кар'єру після сезону-2025/26.

У минулому сезоні кияни стали чемпіоном України. На рахунку Ярмоленка 12 голів і 1 асист у 33 матчах у всіх турнірах. Вінгер продовжив контракт із клубом ще на рік.