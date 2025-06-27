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Зірки Барселони, МЮ і Ліверпуля: Ярмоленко назвав найскладніших суперників у кар'єрі

Богдан Войченко — 27 червня 2025, 11:00
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Зірки Барселони, МЮ і Ліверпуля: Ярмоленко назвав найскладніших суперників у кар'єрі

Один із найяскравіших гравців українського футболу, Андрій Ярмоленко, поділився цікавими спогадами про свою кар’єру, зокрема, про тих захисників, проти яких йому було найважче грати на полі.

У своїх роздумах він згадав справжніх легенд світового футболу, які змушували його викладатися на максимум і не залишали жодного простору для маневру.

На третьому місці у списку найскладніших суперників Ярмоленка опинився Патріс Евра легенда Манчестер Юнайтед і збірної Франції. Андрій відзначив досвід і агресивну манеру гри француза, який ніколи не дозволяв розслабитися на фланзі.

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На другому місці Дані Алвес. Бразильський маестро флангу, якого Ярмоленко зустрічав у матчах на клубному рівні, вразив його не лише оборонною майстерністю, а й постійним підключенням до атак. Грати проти нього означає захищатися не менше, ніж атакувати.

А от перше місце Андрій несподівано віддав Вірджилу ван Дейку. Лідер оборони Ліверпуля та збірної Нідерландів, буквально з’їдав суперників своїм фізичним домінуванням, позиційною грою та навіть швидкістю.

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Нагадаємо, легенда Динамо Андрій Ярмоленко заявив, що завершить кар'єру після сезону-2025/26.

У минулому сезоні кияни стали чемпіоном України. На рахунку Ярмоленка 12 голів і 1 асист у 33 матчах у всіх турнірах. Вінгер продовжив контракт із клубом ще на рік.

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