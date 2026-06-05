Українські футболісти демонстративно проігнорували Тотті: легенді Роми не подали руку перед матчем

Під час виставкового матчу за участю футбольних зірок та популярних блогерів стався епізод, який активно обговорюють українські вболівальники.

Гравці Ruh Media Team Дмитро Глубокий та Артем Сохацький відмовилися тиснути руку легендарному італійському футболісту Франческо Тотті перед стартом поєдинку.

Інцидент стався під час традиційної передматчевої церемонії. Коли футболісти обох команд вітали один одного, українці демонстративно пройшли повз колишнього капітана Роми, не подавши йому руки.

Причина такого жесту добре відома українській аудиторії. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Франческо Тотті відвідав територію РФ, через що неодноразово опинився під хвилею критики з боку українських фанатів.

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Зірковий італієць далі вирішив "шкваритися" по повній, заявивши згодом, що це була велика честь для нього.

Раніше повідомлялося, що інший легенда збірної Італії після відвідування Росії публічно визнав, що вчинив неправильно.