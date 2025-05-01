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Бій із Суаресом? Це не жарт: Евра поділився очікуваннями від дебюту в MMA

Олексій Мурзак — 1 травня 2025, 22:21
Бій із Суаресом? Це не жарт: Евра поділився очікуваннями від дебюту в MMA
Патріс Евра
Getty Images

Колишній футболіст Патріс Евра поділився очікуваннями від дебюту в MMA-промоушені PFL, запевнивши, що він не жартував про можливий бій із форвардом Інтер Маямі Луїсом Суаресом.

Його слова наводить пресслужба FL Europe.

"Мені завжди було цікаво дізнатися, як це – перебувати в клітці. Це щось тваринне. Суть не в тому, щоб створити галас. Це напрямок, у якому я йду. Мені подобається, хоч це і складно.

Бій із Суаресом? Це не жарт. Я скажений і хочу, щоб першим опонентом був Луїс", – заявив Евра.

Напередодні 43-річний француз публічно оголосив, що дебютує у професійних боях 23 травня на турнірі PFL Europe в паризькій Accor Arena. Евра вже давно тренується у бойових мистецтвах поруч із суперзіркою Седріком Думбе.

Опонент француза поки що не оголошений, але організатори обіцяють вечір великої інтриги та справжніх емоцій. Шоу очолить бій легкої ваги між Мансуру Барнауї та Арчі Колганом.

Луїс Суарес Патріс Евра

Патріс Евра

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