Дебют Евра в MMA відклали на пізніший термін

Дебют ексзахисника Манчестер Юнайтед та збірної Франції Патріса Евра у змішаних єдиноборствах (ММА) відкладається.

Про це повідомляє AP.

За інформацією джерела, сьогодні, 8 травня, Європейська професійна бійцівська ліга повідомила, що захід перенесено на пізніший термін. Про причини нічого невідомо.

Напередодні 43-річний француз публічно оголосив, що дебютує у професійних боях 23 травня на турнірі PFL Europe в паризькій Accor Arena. Евра вже давно тренується у бойових мистецтвах поруч із суперзіркою Седріком Думбе.

Опонент француза поки що не оголошений, але організатори обіцяють вечір великої інтриги та справжніх емоцій. Шоу очолить бій легкої ваги між Мансуру Барнауї та Арчі Колганом.