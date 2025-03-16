Легенда Роми та збірної Італії Франческо Тотті відвідає Москву. Колишній футболіст стане гедлайнером урочистої церемонії нагородження премії "Рейтингу Букмекерів".

Про це повідомляють росЗМІ та телеграм-канали.

Церемонія пройде 8 квітня. Сам Тотті в соцмережах ніяк не прокоментував це.

Афіша з Тотті прикрашає один зі стадіонів Москви

Ця подія проходить кожного року. Раніше спеціальним гостем заходу були Луїш Фігу, Кафу та Еммануель Адебайор.

Колишній форвард Арсенала та Манчестер Сіті зізнавався, що любить Путіна.

Франческо Тотті – італійський футболіст, який виступав на позиції атакуючого півзахисника та нападника. Усю кар'єру Франческо провів у Ромі, він виступав за клуб із 1992 по 2017 рік. Прізвисько футболіста італійською звучить як "Imperatore di Roma" (Імператор Риму).