Легендарний футболіст МЮ, який розпочав кар'єру в ММА, кинув виклик найкращому другу Мессі

Легенда Манчестер Юнайтед Патріс Евра вирішив кардинально змінити своє життя, спробувавши свої сили в іншому виді спорту.

Напередодні 43-річний француз публічно оголосив, що дебютує у професійних боях 23 травня на турнірі PFL Europe в паризькій Accor Arena. Евра вже давно тренується у бойових мистецтвах поруч із суперзіркою Седріком Думбе.

Найгучнішою новиною стала несподівана пропозиція від Евра: колишній футболіст хоче битися з нападником Інтер Маямі Луїсом Суаресом!

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Нагадаємо, між ними давно триває ворожнеча – ще з часів інциденту в 2011 році, коли у матчі АПЛ Суареса звинуватили у расистських образах на адресу Евра. Конфлікт залишив слід на роки вперед, включаючи скандальну відмову Суареса потиснути руку супернику під час наступної зустрічі.

Евра відкрито заявив, що хоче вийти в октагон зі своїм кривдником.

"Я тренуюсь для першого бою в PFL Europe. Вони спитали, кого я хочу бачити суперником. Я сказав: Луїса Суареса. Готовий заплатити власні гроші за цей поєдинок. Нехай навіть вкусить мене!"

Опонент француза поки що не оголошений, але організатори обіцяють вечір великої інтриги та справжніх емоцій. Шоу очолить бій легкої ваги між Мансуру Барнауї та Арчі Колганом.

Раніше повідомлялося, що Суарес під час матчу Ліги чемпіонів КОНКАКАФ випадково ледь не вкусив свого одноклубника.