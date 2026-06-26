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Не захотіли бути "нейтральними": російські гімнастки відмовились брати участь у Кубку світового виклику

Денис Іваненко — 26 червня 2026, 11:36
Не захотіли бути нейтральними: російські гімнастки відмовились брати участь у Кубку світового виклику
Російські гімнастки
Getty Images

Збірна Росії з художньої гімнастики ухвалила рішення відмовитися від участі в Кубку світового виклику, який прийматиме Румунія.

Про це повідомила пресслужба ФГР.

Причиною стало те, що мер Клуж-Напоки Еміль Бок анонсував заборону на використання прапору та гімну Росії на турнірі, хоча в середині травня Виконавчий комітет World Gymnastics ухвалив рішення скасувати всі обмеження, які застосовувалися до російських та білоруських спортсменів із початку повномасштабного вторгнення.

Політик зазначив, що ці нові правила не діяли на момент укладення угоди про організацію змагань. Тому він звернувся до керівного органу із проханням застосовувати регламент, який був чинним на той час, коли місто погодилося організувати турнір.

Через це росіяни не захотіли брати участь у Кубку світового виклику. Він триватиме із 26 по 28 червня.

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