Від нього звучали расистські образи, – легендарний гравець МЮ пояснив, чому хоче битися з Суаресом

Нещодавно легенда Манчестер Юнайтед Патріс Евра публічно оголосив, що дебютує у професійних боях та кинув виклик нападнику Інтер Маямі Луїсу Суаресу. Він пояснив своє рішення расистськими образами з боку уругвайця.

Слова ексфутболіста передає DailyMail.

"Коли ПФЛ запитала мене, кого б я хотів, я сказав Луїса Суареса, тому що у мене були з ним стосунки ще з тих часів, коли я був капітаном Манчестер Юнайтед, а він грав за Ліверпуль. У нього були расистські образи. Я не називаю його расистом, просто він використовував деякі расистські слова, і я хочу провести цей бій.

Я зустрічався з ним пізніше у фіналі Ліги чемпіонів, коли грав за Ювентус. Я потиснув йому руку, тож у мене немає жодних проблем. Але я думаю, що світ хоче побачити цей бій. Не знаю, чи це буде перший, другий чи третій бій, але я думаю, що світ заслуговує на те, щоб побачити цей поєдинок", – сказав Евра.

Також його запитали, чи є шанс, що цей бій відбудеться. Легенда МЮ заявив, що цей поєдинок може відбутися, але якщо ні, то він не сильно засмутиться.

"Я був дуже здивований, тому що я не знаю, чи це правда, але, мабуть, його менеджер зв'язався з PFL. М ожливо, щоб приїхати та подивитися мій перший бій. Можливо, це станеться, можливо, ні. Але, як я вже казав, це те, про що я попросив, і якщо цього не станеться, нічого страшного".

Нагадаємо, між ними давно триває ворожнеча – ще з часів інциденту у 2011 році, коли у матчі АПЛ Суареса звинуватили у расистських образах на адресу Евра. Конфлікт залишив слід на роки вперед, включаючи скандальну відмову Суареса потиснути руку супернику під час наступної зустрічі.

Евра дебютує у професійних боях 23 травня на турнірі PFL Europe в паризькій Accor Arena. Опонент француза поки що не оголошений. Шоу очолить бій легкої ваги між Мансуру Барнауї та Арчі Колганом.

Раніше повідомлялося, що Суарес під час матчу Ліги чемпіонів КОНКАКАФ випадково ледь не вкусив свого одноклубника.