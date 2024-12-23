Флік проти підписання Гарначо – ЗМІ

Наставник Барселони Ганс-Дітер Флік проти підписання вінгера Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо.

Про це повідомляє видання El Nacional.

За інформацією джерела, Флік не вважає, що аргентинський вундеркінд має необхідний рівень, щоб зробити важливий внесок у підсилення команди, і виключив будь-яку можливість його підписання.

Зазначається, що рішення Фліка базується не тільки на спортивних досягненнях, але й на сприйнятті того, що Гарначо не вписується у філософію роботи та вимоги, які німецький спеціаліст прагне реалізувати у "блауграні".

Раніше гол Гарначо у ворота Евертона виграв нагороду імені Ференца Пушкаша.

Цього сезону 20-річний вінгер зіграв у 25 матчах, забив 7 голів та віддав 4 асисти. Портал Transfermarkt оцінив футболіста у 50 мільйонів євро.

У останньому турі Манчестер Юнайтед розгромно поступився Борнмуту Забарного – 0:3. Та вперше за 35 років йде на Різдво у нижній частині турнірної таблиці.