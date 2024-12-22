Борнмут сенсаційно розгромив МЮ, Евертон з Миколенком відібрав очки у Челсі та інші результати 17 туру АПЛ

У неділю, 22 грудня, відбулась низка матчів в межах 17 туру АПЛ.

Лондонський Челсі не зміг обіграти Евертон в гостях. Не заважаючи на безліч атак з боку лондонців, матч завершився із рахунком 0:0.

Чемпіонат Англії – АПЛ-2024/25

17 тур, 22 грудня

Евертон – Челсі 0:0

З аналогічним рахунком завершився поєдинок Саутгемптона та Фулгема. "Дачники" провели майже весь матч в атаках на ворота Рамсдейла, але не змогли пробити ексголкіпера Арсенала.

Фулгем – Саутгемптон 0:0

У паралельному матчі Манчестер Юнайтед розгромно програв Борнмуту вдома. Захисник "вишень" Ілля Забарний провів дуже якісний поєдинок, відігравши всі 90 хвилин матчу.

Манчестер Юнайтед – Борнмут 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 – Хейсен, 29, 0:2 – Клюйверт, 61, 0:3 – Семеніо, 63

Ще один матч ігрового слота завершився впевненою перемогою Вулвергемптона над Лестером. Гості "закрили" матч ще у першому таймі, тричі розписавшись у воротах Ворда.

Лестер – Вулвергемптон 0:3 (0:3)

Голи: 0:1 – Гуедеш, 19, 0:2 – Гомеш, 36, 0:3 – Кунья, 44

В останньому матчі ігрового дня Тоттенгем на своєму полі прийматиме Ліверпуль. Стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом.