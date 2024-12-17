Неймовірний гол Гарначо виграв нагороду імені Пушкаша
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Аргентинський нападник Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо здобув нагороду імені Ференца Пушкаша за найкращий гол сезону.
Про це повідомила FIFA на церемонії The Best.
20-річний Гарначо став героєм матчу проти Евертона, відзначившись ударом через себе на третій хвилині, що допомогло "червоним дияволам" здобути перемогу (3:0).
Також, у тому поєдинку аргентинець встановив рекорд: у віці 19 років 148 днів Гарначо став наймолодшим гравцем Манчестер Юнайтед, який забивав Евертону на стадіоні Гудісон Парк у межах АПЛ.
Нагадаємо, що першу нагороду імені Ференца Пушкаша також здобував гравець Манчестер Юнайтед. У 2009 році Кріштіану Роналду отримав цю відзнаку за неймовірний гол здалеку у ворота Порту.