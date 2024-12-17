Неймовірний гол Гарначо виграв нагороду імені Пушкаша

Аргентинський нападник Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо здобув нагороду імені Ференца Пушкаша за найкращий гол сезону.

Про це повідомила FIFA на церемонії The Best.

20-річний Гарначо став героєм матчу проти Евертона, відзначившись ударом через себе на третій хвилині, що допомогло "червоним дияволам" здобути перемогу (3:0).

The last time @ManUtd took on Everton, Alejandro Garnacho produced something extra special 🤌



🎙️ @ESPNFutbolArg pic.twitter.com/wrrRwXCoKe — Premier League (@premierleague) March 9, 2024

Також, у тому поєдинку аргентинець встановив рекорд: у віці 19 років 148 днів Гарначо став наймолодшим гравцем Манчестер Юнайтед, який забивав Евертону на стадіоні Гудісон Парк у межах АПЛ.

Нагадаємо, що першу нагороду імені Ференца Пушкаша також здобував гравець Манчестер Юнайтед. У 2009 році Кріштіану Роналду отримав цю відзнаку за неймовірний гол здалеку у ворота Порту.