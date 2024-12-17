Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Неймовірний гол Гарначо виграв нагороду імені Пушкаша

Станіслав Лисак — 17 грудня 2024, 19:35
Неймовірний гол Гарначо виграв нагороду імені Пушкаша
Getty Images

Аргентинський нападник Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо здобув нагороду імені Ференца Пушкаша за найкращий гол сезону.

Про це повідомила FIFA на церемонії The Best.

20-річний Гарначо став героєм матчу проти Евертона, відзначившись ударом через себе на третій хвилині, що допомогло "червоним дияволам" здобути перемогу (3:0).

Також, у тому поєдинку аргентинець встановив рекорду віці 19 років 148 днів Гарначо став наймолодшим гравцем Манчестер Юнайтед, який забивав Евертону на стадіоні Гудісон Парк у межах АПЛ.

Нагадаємо, що першу нагороду імені Ференца Пушкаша також здобував гравець Манчестер Юнайтед. У 2009 році Кріштіану Роналду отримав цю відзнаку за неймовірний гол здалеку у ворота Порту.

ФІФА Манчестер Юнайтед Гарначо

ФІФА

Інцидент був ненавмисним: ФІФА відповіла на лист УАФ щодо мапи України без Криму
ФІФА видалила сегмент з мапою України без Криму. Без вибачень
Україна вимагає вибачень від ФІФА за мапу без Криму
УАФ висловить протест у зв'язку з тим, що ФІФА показала Крим не територією України
Неприємно таке бачити: Трубін – про показ України без Криму під час жеребкування відбору ЧС-2026

Останні новини