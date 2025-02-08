Мурали з Мессі та Роналду: зірка Манчестер Юнайтед показав, як облаштував спортзал

Вінгер Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо показав у соціальних мережах, як виглядає його особистий спортивний зал.

За оцінками видання The Sun, футболіст витратив лише на тренажери близько 5 тисяч фунтів. Проте родзинка залу полягає в іншому.

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На стінах зображені великі чемпіони: Мохаммед Алі, Майкл Джордан, Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі. І, звичайно ж, Гарначо не міг залишитися осторонь – він розмістив своє зображення між Роналду та Мессі, нагадуючи, що прагне стати в один ряд із найкращими.

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Нагадаємо, цього сезону аргентинський футболіст провів за "червоних дияволів" 23 матчі у межах АПЛ, в який зумів забити 3 голи та віддати 2 результативні передачі.

Цієї зими ходили чутки щодо ймовірного переходу Гарначо до Наполі. Президент клубу Ауреліо Де Лаурентіс публічно заявив, що не збирається переплачувати за гравця.

Контракт 20-річного вінгера з Манчестер Юнайтед розрахований до липня 2028 року.