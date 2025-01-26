Не будемо переплачувати: директор Наполі прокоментував можливість трансферу Гарначо

Спортивний директор Наполі Джованні Манна розповів про футболістів, які можуть замінити Кварацхелію та прокоментував можливість підписання Алехандро Гарначо.

Слова функціонера наводить ESPN.

"Гарначо та Адеємі – ті прізвища, у яких ми зацікавлені. Проте, це не повний список футболістів, за якими Наполі слідкує.

Звісно, ми зробимо усе, щоб покращити наш склад, проте не будемо давати вболівальникам спекулятивних обіцянок. Ми не будемо переплачувати вище ринкової вартості футболіста", – резюмував Манна.