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Не будемо переплачувати: директор Наполі прокоментував можливість трансферу Гарначо

Володимир Максименко — 26 січня 2025, 14:03

Спортивний директор Наполі Джованні Манна розповів про футболістів, які можуть замінити Кварацхелію та прокоментував можливість підписання Алехандро Гарначо.

Слова функціонера наводить ESPN.

"Гарначо та Адеємі – ті прізвища, у яких ми зацікавлені. Проте, це не повний список футболістів, за якими Наполі слідкує.

Звісно, ми зробимо усе, щоб покращити наш склад, проте не будемо давати вболівальникам спекулятивних обіцянок. Ми не будемо переплачувати вище ринкової вартості футболіста", – резюмував Манна.

Нагадаємо, нещодавно ПСЖ завершив підписання одного з лідерів неаполітанців Кварацхелії, після чого італійський клуб вимушений був вийти на трансферний ринок задля пошуку заміни грузину.

Раніше повідомлялось, яку суму Наполі готовий витратити на купівлю Каріма Адеємі.

Наполі Чемпіонат Італії, Серія А Футбольні трансфери Гарначо Карім Адеємі

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