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Челсі розпочав переговори із Манчестер Юнайтед щодо трансферу вінгера

Володимир Максименко — 23 січня 2025, 17:53
Челсі розпочав переговори із Манчестер Юнайтед щодо трансферу вінгера
Алехандро Гарначо
Getty images

Вінгер Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо може продовжити кар'єру в іншому клубі АПЛ.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Лондонський Челсі розпочав переговори з босами "червоних дияволів" відносно можливого трансферу футболіста.

Окрім того, керівництво "синіх" продовжує контактувати безпосередньо з оточенням Гарначо щодо можливості переходу.

Наполі, як і раніше, має зацікавленість в аргентинцеві, але ще не зміг знизити ціну, яку хоче отримати МЮ - 50 мільйонів євро.

На рахунку Алехандро вісім голів та п'ять результативних передач у 30 матчах сезону-2024/25.

Раніше повідомлялось, що Наполі може підписати таланта з Боруссії Дортмунд.

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