Челсі розпочав переговори із Манчестер Юнайтед щодо трансферу вінгера

Вінгер Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо може продовжити кар'єру в іншому клубі АПЛ.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Лондонський Челсі розпочав переговори з босами "червоних дияволів" відносно можливого трансферу футболіста.

Окрім того, керівництво "синіх" продовжує контактувати безпосередньо з оточенням Гарначо щодо можливості переходу.

🚨🔵 Chelsea are set to approach Man United for Alejandro Garnacho, as expected.



Napoli remain keen but no agreement at €50m package, rejected by Man United; now also working on Adeyemi deal as revealed.



🇦🇷 Chelsea spoke to player’s camp and will now discuss with Man United. pic.twitter.com/rQz7HrDLvK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 23, 2025

Наполі, як і раніше, має зацікавленість в аргентинцеві, але ще не зміг знизити ціну, яку хоче отримати МЮ - 50 мільйонів євро.

На рахунку Алехандро вісім голів та п'ять результативних передач у 30 матчах сезону-2024/25.

Раніше повідомлялось, що Наполі може підписати таланта з Боруссії Дортмунд.