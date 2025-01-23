Челсі розпочав переговори із Манчестер Юнайтед щодо трансферу вінгера
Алехандро Гарначо
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Вінгер Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо може продовжити кар'єру в іншому клубі АПЛ.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Лондонський Челсі розпочав переговори з босами "червоних дияволів" відносно можливого трансферу футболіста.
Окрім того, керівництво "синіх" продовжує контактувати безпосередньо з оточенням Гарначо щодо можливості переходу.
Наполі, як і раніше, має зацікавленість в аргентинцеві, але ще не зміг знизити ціну, яку хоче отримати МЮ - 50 мільйонів євро.
На рахунку Алехандро вісім голів та п'ять результативних передач у 30 матчах сезону-2024/25.
Раніше повідомлялось, що Наполі може підписати таланта з Боруссії Дортмунд.