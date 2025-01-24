Манчестер Юнайтед відхилив пропозицію Наполі щодо трансферну Гарначо

Манчестер Юнайтед відхилив пропозицію італійського Наполі щодо трансферу вінгера Алехандро Гарначо.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Неаполітанці запропонували за гравця 50 млн євро та бонуси. Однак манкуніанці вимагають за футболіста 70 млн. Переговори між клубами тривають.

Зазначається, що над першою пропозицію щодо вінгера працює лондонський Челсі.

Гарначо має стати заміною Хвічі Кварацхелії, який напередодні став гравцем ПСЖ. У сезоні-2024/25 аргентинець зіграв 30 матчів у всіх турнірах, в яких забив вісім голів та віддав п'ять асистів.

Окрім Гарначо, Наполі також зацікавився форвардом Тоттенгема та вінгером Боруссії Дортмунд.

Напередодні Манчестер Юнайтед у драматичному матчі здолав Рейнджерс у Лізі Європи.